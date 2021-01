Attenta Inter, la Roma non è solo Dzeko: un centrocampista è decisivo quanto Lukaku. E Vidal…

Lukaku e Mkhitaryan sono i migliori marcatori delle due formazioni, entrambi hanno preso parte a 15 gol segnati dalle rispettive squadre in campionato: per il belga 12 gol e 3 assist in 15 presenze, per Mkhitaryan 8 centri e 7 assist in 16 partite giocate e 1.394 minuti in campo, che fanno di lui il giocatore giallorosso più utilizzato nella competizione da Fonseca.

Arturo Vidal ha segnato il 23% dei suoi gol in Serie A contro squadre della Capitale: quattro reti sia contro Roma che Lazio (8 su 35).

Edin Dzeko ha partecipato ad almeno un gol in sei delle nove presenze contro l’Inter in Serie A (due reti, cinque assist), inclusi due assist nell’ultima sfida che si è giocata a luglio 2020 all’Olimpico – contro nessuna squadra conta più passaggi vincenti nel torneo