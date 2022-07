Roma, Oddi: “Dybala vince le partite da solo. Spero si lotti per lo scudetto”

Le parole dell'ex giallorosso: "Spero che la Roma sia una di quelle squadre che lottino per lo scudetto, credo molto in Mourinho"

Intervenuto ai microfoni di Centro Suono Sport, Emidio Oddi, ex calciatore della Roma, ha parlato così dell'arrivo in giallorosso di Paulo Dybala: “In questo momento vale come Ronaldo, Dybala è anche più giovane. È un giocatore che gioca un po’ di più per la squadra. Come Ronaldo, è un giocatore che ti fa vincere le partite da solo, poi delle volte bisogna tenerlo lì e non chiedergli più di tanto”.