Roma, Pinto: “Inter e Juve hanno un progetto diverso”. Poi attacca: “Dall’1 settembre…”

A pochi minuti dal fischio d'inizio di Glimt-Roma, il dg fa il punto sul progetto del club giallorosso

A pochi minuti dal fischio d'inizio di Glimt-Roma, il direttore generale Tiago Pinto fa il punto sul progetto del club giallorosso. "Quello che succede a maggio è il riflesso di quello che facciamo in ogni partita. Tutte le squadre vogliono giocare la Champions. La Roma ha meno cambi rispetto alle altre? Dall'1 di settembre cercate sempre di avere un confronto tra me e Mourinho. L'allenatore ha spiegato tante volte che quando parla di profondità della rosa, parla di un progetto diverso".

"Abbiamo tanti giocatori giovani che vogliamo far crescere. Abbiamo parlato di tempo e su questo siamo tutti allineati. Se facciamo un paragone con altre squadre come Inter o Juve, loro hanno un progetto diverso. Ma questo non significa che noi non siamo allineati, siamo uniti, siamo una famiglia. Dall'1 settembre in ogni conferenza stampa fate sempre la stessa domanda cercando un problema che non esiste".