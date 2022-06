Roma, Pruzzo: “Frattesi? Al posto di Mkhitaryan prenderei un giocatore diverso”

Le parole dell'ex giallorosso: "Frattesi a Roma non so se farà il titolare, ma lui a qualità e ambizioni e quindi potrebbe conquistarsi il posto"

Intervenuto ai microfoni di Radio Radio, Roberto Pruzzo, ex calciatore, ha parlato così del possibile ritorno alla Roma di Davide Frattesi: "Per Zaniolo potrebbe verificarsi la stessa situazione di Vlahovic, perché se il giocatore ha deciso di andar via... Frattesi a Roma non so se farà il titolare, ma lui a qualità e ambizioni e quindi potrebbe conquistarsi il posto. Al posto di Mkhitaryan io prenderei un giocatore con caratteristiche diverse da lui e Matic".