Roma, “significativo deterioramento della situazione”. Zaniolo via? Il club garantisce che…

Rosso di bilancio a -126,4 milioni e indebitamento complessivo salito a 280,5 milioni. Sono questi i numeri attuali della Roma, che deve far fronte ad un’importante crisi economico-finanziaria. Il club ha dunque bisogno di liquidità e, come riporta Il Messaggero, una è la via più percorribile ad oggi. “Vendere calciatori – si legge- rimane la strada più semplice. Il pensiero corre subito a Pellegrini e Zaniolo (che, secondo Repubblica, interessa molto all’Inter).

Visto che i dati previsionali per il quarto trimestre finanziario indicano «un significativo deterioramento della situazione». Se a Trigoria garantiscono che la cessione dei due gioielli va considerata una sorta di extrema-ratio che l’attuale dirigenza è convinta di poter evitare con la partenza di altri elementi (Kluivert, Under, Cristante, Schick, Florenzi, Riccardi, oltre agli esuberi) è inevitabile che alla mente tornino le considerazioni di Pallotta riguardo l’incedibilità di Alisson, Salah e tanti altri“, conclude il quotidiano romano.