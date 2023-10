Roma, Lukaku dal 1′ contro lo Slavia Praga: 2 titolari nemmeno in panchina

Lo Slavia Praga prima dell'Inter. Per la Roma ostacolo ceco in Europa League a tre giorni dal match contro i nerazzurri di Simone Inzaghi.

José Mourinho manda in campo Romelu Lukaku, mentre non sono stati convocati Cris Smalling e Leonardo Spinazzola.

"Nonostante l’allenamento in gruppo non è nemmeno in panchina Smalling. Assente alla rifinitura, out anche Spinazzola" riferisce Sky Sport.