TS – Slitta la firma di Spinazzola, Roma irritata: mossa strategica dell’Inter?

Slittano le firme di Politano e Spinazzola e la Roma si irrita. A causa dei surplus di test di condizione fisica, richiesti da Conte, nella giornata di ieri non è arrivata l’ufficialità dello scambio tra l’Inter e i giallorossi. Una scelta che non è affatto piaciuta al club capitolino, che aveva già programmato la convocazione dell’ex Sassuolo per la sfida di questa sera contro il Parma.

Secondo quanto scrive Tuttosport, la Roma è convinta che dietro la scelta dell’Inter di ritardare la firma ci sarebbe la volontà di cambiare la formula: non più trasferimento a titolo definitivo o in prestito con obbligo di riscatto ma con diritto. Una soluzione non gradita in casa giallorossa.