Roma, striscione dei tifosi contro la squadra: “Non siete degni di questa maglia, mercenari”

I tifosi e la squadra mai così lontani. La sconfitta nel derby è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso e in casa Roma si respira un'aria pesante. "Con il passare delle ore la situazione in città non sembra essere migliorata come dimostra lo striscione affisso questa mattina all’esterno del centro sportivo di Trigoria da uno dei gruppi della Curva Sud", sottolinea la Gazzetta dello Sport.