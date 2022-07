Roma, Zaniolo escluso dal primo test. Il club giallorosso fissa il prezzo e la Juve…

Nicolò Zaniolo e la Roma sembrano sempre più lontani. Nel primo test stagionale della squadra di Mourinho col Trastevere, il giocatore è rimasto a guardare. Secondo quanto riporta Repubblica, la motivazione di una "lombalgia" è tardiva e non trova conferme. "La prova, semmai ce ne fosse bisogno, che le due parti sono soltanto in attesa. Di cosa? Semplice: che la Juventus faccia l’offerta giusta. Finora ne ha avanzata una soltanto: Arthur e soldi. “No, grazie”, la risposta del club giallorosso. Che ha fissato un prezzo da cui, ormai da settimane, non scende: 50 milioni. Se poi siano tutti e subito o un po’ adesso e il resto tra un anno, fa poca differenza. Il prezzo è quello e non sembra negoziabile. E infatti non c'è stata alcuna trattativa".