Romagnoli: “Con l’Inter brutta partita, era una gara a cui tenevamo”

Intervenuto ai microfoni dei canali della Lazio, il difensore biancoceleste Alessio Romagnoli è tornato così sulla sconfitta in Supercoppa con l'Inter: "Sappiamo che contro l'Inter abbiamo fatto una brutta partita e per questo vogliamo riscattarci. Ci tenevamo, era una gara molto importante per noi: ormai però appartiene al passato, dobbiamo pensare a continuare a fare bene in campionato".