Il Romanista: “Conte ha già fatto notare il vantaggio della Roma: il menù dei suoi dopo partita…”

Il Romanista ricorda, come uno sliding doors, lo scorso mercato e il tentativo della Roma per cercare di ingaggiare Antonio Conte: “Nella prima idea estiva di più di un anno fa, per i dirigenti della Roma l’allenatore giusto per rilanciare le ambizioni della squadra giallorossa dopo le delusioni della stagione precedente avrebbe dovuto essere Antonio Conte. Petrachi si era speso per lui, anzi in qualche modo aveva vinto i diversi ballottaggi proprio giocando questa carta, e in qualche modo Pallotta si era convinto ad assumere il direttore sportivo anche per l’idea di chiudere un ticket di sergenti di ferro salentini che avrebbero garantito a suon di urlacci il rispetto di ogni regola. Com’è andata lo sappiamo tutti: Conte disse di no, la Roma si tenne Petrachi ma il rapporto è durato appena 11 mesi, e come tecnico è arrivato un signore che in un mondo di urlatori tiene sempre il controllo in ogni situazione, sapendo che per far rispettare le regole solo i deboli alzano la voce, proprio per paura che i propri fragili argomenti poi non tengano alla controprova dei fatti”.

Le critiche del Romanista a Conte: “Conte, maestro in certe dinamiche, ha già fatto notare come i giallorossi partano in vantaggio per via del giorno in più di riposo. Se andrà male è già pronta la scusa, se andrà bene sarà stato bravo lui ad azzeccare le scelte e rivitalizzare il suo gruppo. Il menù dei suoi dopo partita è sempre lo stesso: richiama gli elogi quando vince, accampa scuse quando perde. Resta ovviamente un bravissimo allenatore, ma ci teniamo stretto Fonseca”.

(Il Romanista)