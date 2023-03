Romano: “Il Bayern potrebbe esonerare a breve Nagelsmann: al suo posto…”

Una notizia all'improvviso: Julian Nagelsmann potrebbe essere esonerato a breve dal Bayern Monaco. Il club bavarese al momento è secondo in Bundesliga a -1 dal Dortmund e ai quarti di finale in Coppa di Germania e di Champions League. A riportare la notizia è l'esperto di mercato Fabrizio Romano sul suo profilo Twitter:

"Il Bayern sta prendendo seriamente in considerazione l'idea di esonerare Julian Nagelsmann. Ci sono discussioni in corso, il club potrebbe esonerare Nagelsmann presto. Thomas Tuchel è in pole position per la panchina del club bavarese"