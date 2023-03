Champions League, Inzaghi come Guardiola, Klopp e Nagelsmann: il record condiviso

Così scrive il Corriere dello Sport: "Nel 2020/21 era riuscito a trascinare la Lazio di Lotito in Champions, dopo un'assenza di tredici anni, centrando gli ottavi. Solo quattro allenatori in Europa, nelle ultime tre stagioni, non hanno mai bucato l'ingresso tra le prime 16 di Champions. Uno è Inzaghi. Gli altri tre si chiamano Guardiola, Klopp e Nagelsmann".