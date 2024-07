Romano – Inter, Franco Carboni al River: clausola e cifre, tutti i dettagli

Il giocatore ha ricevuto il nulla osta per allenarsi col club argentino. Quanto incassa Inter

Franco Carboni vestirà la maglia del River Plate. Come riporta Fabrizio Romano, il giocatore ha ricevuto il nulla osta per allenarsi con il River Plate mentre l'Inter e il club argentino stanno definendo le condizioni del prestito.

Come sottolinea il giornalista, ai nerazzurri andranno circa 500mila euro per il prestito, mentre l'opzione di acquisto sarà fissata a 4 milioni. Inoltre l'Inter avrà una clausola di riacquisto per Carboni del valore di 12 milioni. che sarà valida fino a dicembre 2027.