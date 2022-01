Romano: “Nandez? In estate sperava nell’Inter. E ora fa richieste da Inter al Toro”

Le parole dell'esperto di mercato: "Nandez? Lui ha il desiderio di andare in una grande squadra. Sperava dei andare all'Inter in estate"

Intervenuto ai microfoni di Radio Deejay, Fabrizio Romano, esperto di mercato, ha parlato così di Nahitan Nandez, svelando anche un interessante retroscena estivo: "Lui ha il desiderio di andare in una grande squadra. Sperava dei andare all'Inter in estate, poi l'Inter ha preso Dumfries e ha fatto un'altra scelta: però lui aveva quella speranza lì. Adesso fa richieste da Inter al Torino e il Torino ovviamente non ci sta: ecco perché è tutto congelato".