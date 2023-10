Romano: “Taremi-Inter? Questione sospesa fino a dicembre: Marotta dice la verità”

Così l'esperto di mercato: "Secondo me l'Inter deciderà a dicembre in base a cosa faranno Sanchez e Arnautovic"

Intervenuto in diretta sul canale Twitch di SOS Fanta, Fabrizio Romano, esperto di mercato, ha parlato così della possibilità di vedere Mehdi Taremi all'Inter: "E' una cosa che terrei sospesa fino a dicembre, secondo me l'Inter deciderà a dicembre in base a cosa faranno Sanchez e Arnautovic: se arrivano a Natale con 0 gol, due domande te le fai. Secondo me sull'attaccante dell'Inter bisogna aspettare, non c'è certezza che l'Inter faccia quell'investimento: è una finestra aperta, Marotta ha detto la verità, oggi non sanno se prenderanno l'attaccante o meno. Negli altri reparti l'Inter è coperta".