Roma-Inter, emergenza per Mourinho: contro i nerazzurri saranno 9 gli assenti

Dopo la vittoria per 6-0 in casa del Verona, l'Inter è chiamata a un'altra trasferta di campionato prima del derby di Champions League. Sabato alle 8 la squadra di Inzaghi sarà ospite della Roma di Mourinho . Il tecnico portoghese è alle prese con le tante assenze che condizioneranno la formazione giallorossa.

"Contro l’Inter in tutto saranno 9, tra squalificati e infortunati, le assenze con cui Mourinho dovrà fare i conti. Al momento attuale all’appello mancano Smalling, Llorente, Celik, Karsdorp, Kumbulla, Wijnaldum, Belotti, Dybala e appunto El Shaarawy. La speranza del tecnico - a poco più di 48 ore dal calcio d’inizio - è quella di recuperare almeno il Gallo e la Joya. Per Dybala i prossimi due allenamenti saranno fondamentali per smaltire definitivamente il dolore alla caviglia e accumulare minuti nelle gambe, Belotti invece vorrebbe provare a stringere i denti ma nel suo caso le possibilità di rientro sono minori rispetto a quelle del numero 21", si legge su Gazzetta.it.

"Sarà una Roma decimata dunque quella destinata a scendere in campo contro i nerazzurri. Davanti a Rui Patricio infatti il principale candidato a prendere il posto di Smalling in mezzo alla difesa tra Mancini e Ibanez è Cristante, riadattato da centrale. In mediana tornerà Matic dopo il turno di squalifica scontato a Monza: il serbo farà coppia con uno tra Camara e Bove (in vantaggio sull’ex Olympiacos), mentre sugli esterni le uniche opzioni rimaste sono Zalewski e Spinazzola. Anche in attacco scelte obbligate: saranno Pellegrini e Solbakken a supportare Abraham", aggiunge il portale sportivo.