Romero: “L’Inter ha preso il largo. Muriel non è forte, è un vero fenomeno”

«Secondo me non è cambiato molto. A parte l’Inter, che ha preso il largo , le altre sono tutte lì e comunque noi dobbiamo pensare solo ai nostri risultati. Ci aspetta un ciclo di tre partite importanti che possono avvicinarci all’obiettivo».

«Effettivamente stiamo attraversando un bel momento, ma il traguardo resta lontano. Per arrivare in Champions ci sarà da lottare ancora parecchio».

«Ci fa lavorare tanto e fisicamente non ero mai stato così bene. Dal punto di vista tattico è uno che ti migliora parecchio perché ti spiega le cose in modo chiaro. Ho imparato più con lui in pochi mesi che in due anni al Genoa».

«Ogni tanto succede (ride, ndr), ma è normale se un allenatore da fuori vede che le cose non vanno come lui vorrebbe».

Muriel sta disputando una stagione super ed è già a quota 18 reti in Serie A. Lei che lo incrocia spesso in allenamento, conferma che è davvero così forte?

«Per me non è forte, ma un vero fenomeno. Durante la settimana fa cose impressionanti ed è nel miglior momento della sua carriera. Spero che continui così perché ci servono anche i suoi gol per arrivare in Champions».