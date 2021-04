Inter, quanto vale lo scudetto? Da sponsor a premi, tutte le cifre del possibile tricolore

Vincere lo scudetto vorrebbe dire anche mettere le mani su un bottino in denaro tutt'altro che trascurabile per il futuro

Marco Macca

Ai tifosi interessa soprattutto la gloria, il trofeo, la gioia imperitura. La bacheca che si riempie, il ricordo indelebile scolpito nel cuore. Ma vincere vuol dire anche mettere le mani su un bottino in denaro tutt'altro che trascurabile per il futuro, soprattutto in tempi difficili come questi. L'Inter che si appresta a vincere il campionato dopo oltre 11 anni di astinenza, dunque, può guardare con maggior fiducia al futuro anche dal punto di vista economico. Come riporta la Gazzetta dello Sport, infatti, il club nerazzurro, in caso di vittoria della Serie A, potrebbe beneficiare di 9 milioni di euro in più di premi rispetto al 2019-20, quando la corsa di Conte e della squadra si fermo al secondo posto:

"Tra la prima e la seconda posizione ballano circa 3 milioni (...). Nel calcolare l’effetto scudetto tutto dipende dalla base di partenza (...). Quindi un +2,5 milioni per l’Inter da un anno all’altro. Infine, la Supercoppa italiana, cui accede la vincente dello scudetto (e della Coppa Italia): in base alla sede di gioco il premio per ciascuna finalista va da 1 milione ai 3,4 dell’Arabia Saudita. Facendo la somma, i bonus sportivi da scudetto ammonterebbero fino a circa 9 milioni per l’Inter, rispetto al 2019-20", si legge.

Capitolo sponsor

Ma non è tutto, dato che, come riferisce la rosea, l'Inter potrebbe avere maggior potere anche nella negoziazione con gli sponsor (e la vittoria dello scudetto, in questo senso, potrebbe rappresentare un preziosissimo jolly nella ricerca del nuovo main sponsor in sostituzione di Pirelli), oltre ai vari bonus presenti negli accordi già esistenti. Insomma, un toccasana per la storia, per la bacheca, ma anche per le casse. Lo scudetto potrebbe rappresentare un grande punto di partenza per il futuro dell'Inter.