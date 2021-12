Nuova avventura per Ronaldo: il Fenomeno compra il Cruzeiro, il club che lo lanciò nel calcio

Altra avventura per Ronaldo, che torna ufficialmente a casa. Il Fenomeno è diventato proprietario del Cruzeiro

Altra avventura per Ronaldo, che torna ufficialmente a casa. Come riportato da Globo Esporte, infatti, il Fenomeno, ex attaccante dell'Inter e già presidente degli spagnoli del Valladolid, è diventato proprietario del Cruzeiro, il club che lo lanciò nel 1994 nel grande calcio, che lo vide poi protagonista assoluto per tanti anni.