Ronaldo nel Dream Team di FF: “Un onore essere scelto come miglior attaccante della storia”

La rivista francese France Football in questa annata particolarmente anomala ha scelto di non assegnare il Pallone d’Oro, ma di stilare una Top 11 composta dai migliori calciatori della storia: in questo Dream Team il ruolo di centravanti è stato assegnato a Ronaldo. Il Fenomeno ha commentato su Instagram questo ennesimo riconoscimento:

“È un grande onore per me essere stato eletto miglior centravanti di tutti i tempi nel Dream Team di France Football. Ho dato la mia vita per il calcio e ho inseguito il mio sogno. Non importavano gli ostacoli che ho affrontato e la paura che avevo di superarli, sono sempre rimasto concentrato sull’arrivare dove volevo: al top“.