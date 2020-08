Ronaldo: “Speravo che vincesse l’Inter, ma non è stato possibile. I nerazzurri hanno…”

Il giorno dopo Siviglia-Inter, Ronaldoè deluso dalla sconfitta dei nerazzurri. Il Fenomeno esprime così tutto il suo rammarico: “E’ stata una bella partita tra l’Inter e il Siviglia, una gran finale. Mi spiace per l’Inter, ma i nerazzurri hanno dovuto fare i conti con un avversario duro. Avrebbe meritato di vincere anche l’Inter, mi spiace per i tifosi. Speravo che vincesse l’Inter, ma non è stato possibile. Comunque complimenti al Siviglia che è riuscito a conquistare l’Europa League un’altra volta“, ha concluso il brasiliano.

(Sport Mediaset)