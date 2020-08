Lopetegui: “Il Siviglia ha meritato di vincere contro l’Inter. Per me gioia immensa, ora…”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il tecnico del Siviglia Julen Lopetegui ha commentato così la vittoria contro l’Inter in finale di Europa League:

“Abbiamo parlato di resistenza e di crederci, siamo andati nelle difficoltà e superate. Non ci si riesce sempre ma ci siamo riusciti, così si diventa campioni. Abbiamo meritato di vincere la partita. Per me è una gioia immensa per i tifosi del Siviglia e per chi lavora in un club magnifico, ci danno affetto anche durante questo momento di pandemia. Invito a non uscire in strada per festeggiarlo”.