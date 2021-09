Cristiano Ronaldo-Juve, 2 retroscena. Qualcuno ha telefonato al procuratore di Dzeko…

I due retroscena di mercato legati all'estate di Cristiano Ronaldo raccontati da il Giornale

Nella sua edizione odierna, il Giornale svela alcuni retroscena di mercato legati a Cristiano Ronaldo . A luglio la Juve è convinta che il portoghese rimanga a Torino e abbandona la pista Dzeko che poi arriverà all'Inter. "Retroscena dalla Continassa, venerdì 27 agosto, più o meno le 10 del mattino. «Grazie della pazienza che avete avuto»: Cristiano Ronaldo lascia la Juventus dopo 3 anni e 101 gol, salutando così Max Allegri e il resto dello staff tecnico. Parla di pazienza e sicuramente allude ai tempi lunghi che si è preso per cambiare squadra e vita. Solo pochi giorni prima, lo stesso Allegri e Nedved erano certi che sarebbe rimasto e lo dicevano pubblicamente".

"Retroscena numero 2, sabato 31 di luglio. Qualcuno della Juventus (Nedved? Cherubini?) telefona al procuratore di Dzeko: «Mi spiace, non se ne fa nulla, siete liberi». Il bosniaco era stato bloccato da 2 mesi. Ma quel giorno la Juventus era convinta che Ronaldo sarebbe rimasto. Poco dopo l'Inter ha venduto Lukaku e alla Juventus non è rimasto che prendere Kean. Ci ha provato anche con Icardi, ma nel frattempo era troppo tardi. L'esitazione di CR7 (che smaniava dall'andarsene, ma non sapeva dove) ha quindi tolto Dzeko alla Juventus, lasciandolo all'Inter. Un danno doppio, che rischia di pesare nella corsa scudetto".