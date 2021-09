Ronaldo: “La Superlega non è una cattiva idea. Penso che ci sia del potenziale”

L'ex attaccante brasiliano parla del progetto ideato dai top club europei, fortemente contrastato dalla Uefa

Ronaldo, in un'intervista concessa al The Athletic, ha parlato del progetto Superlega: "Se guardi all'idea della Superlega, non è una cattiva idea. I tifosi vogliono vedere le partite più importanti. Gli amanti del calcio come noi vogliono vedere il Real Madrid giocare contro Milan o Inter, City e PSG senza dover aspettare i quarti di finale o una semifinale.