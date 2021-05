Ronaldo lascia la Juve? Parla un vicino: “Portate via le sue auto da Torino”

Un vicino di casa dell'attaccante della Juve Cristiano Ronaldo ha raccontato come il giocatore abbia spostato tutte le sue autovetture

"Tre anni fa, quando arrivò Cristiano Ronaldo, arrivarono due camion a scaricare automobili. Ieri sera, verso le 23.30, hanno caricato parte del parco auto di Ronaldo". Lo racconta a Radio Punto Nuovo un vicino di casa di CR7, Luciano Saroglia. "Le bisarche hanno caricato le macchine e abbiamo visto Ronaldo che controllava le auto e le operazioni. Improbabile che sia un trasloco Torino per Torino: sentivamo dialoghi ma con gli autisti non c'erano dialoghi in italiano. Tutto -conclude- fatto con la massima cura".