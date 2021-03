EDICOLA CDS – Ronaldo via a giugno? Ecco il conto. La Juve chiederebbe non meno di 29mln

Dopo l'eliminazione dalla Champions League per mano del Porto agli ottavi di finale, la Juventus vive giorni difficili e si interroga sul futuro

Dopo l'eliminazione dalla Champions League per mano del Porto agli ottavi di finale, la Juventus vive giorni difficili e si interroga sul futuro. In particolare, su quello di Cristiano Ronaldo. Ecco come titola sull'argomento il Corriere dello Sport: "Ronaldo via a giugno? Ecco il conto. Il doppio valore di CR7. La Juve chiederebbe non meno di 29 milioni (ammortamento). Benefici sul bilancio, non sul prestigio internazionale".