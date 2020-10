CdS – Immobile-Sensi, le sceneggiate di Vidal e Patric alleggeriscono la mano del giudice

Nessuna condotta violenta, solo ‘condotta gravemente antisportiva’ per Immobile e per Sensi da parte del giudice sportivo. I due si erano beccati il rosso durante la gara tra Inter e Lazio. Il Corriere dello Sport in edicola questa mattina analizza la decisione del giudice Mastrandrea: “Intervento con piede a martello e di sicuro pericoloso (contatto lieve per fortuna di Ciro) e poi si è avventato sul centravanti della Lazio per spingerlo mentre era a terra. La dinamica della lite e la provocazione sono state chiarissime, come il gesto di Ciro nel momento in cui si è sentito trascinato da una spinta”. Il giudice ha definito condotta antisportiva anche quella di Sensi: ” per la spinta (lievissima) a Patric”.

Dunque le due reazioni sono state entrambi definite allo stesso modo. E il CorSport scrive: “In sintesi le sceneggiate di Vidal e Patric hanno molto alleggerito i provvedimenti del giudice sportivo… Tre turni di squalifica, per entrambi e sulla base dei fatti, sarebbero stati un’enormità, evitata da Mastrandrea con il gesto derubricato a condotta antisportiva”.

(Fonte: Corriere dello Sport)