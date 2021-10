Rossi: “Inzaghi? Capacità importanti, ma ecco cosa farà la differenza all’Inter”

Le parole dell'ex allenatore di Simone Inzaghi ai tempi della Lazio sull'avventura nerazzurra del tecnico

Nel corso dell'intervista concessa ai microfoni di Fcinter1908.it, Delio Rossi, ex allenatore di Simone Inzaghi alla Lazio, ha parlato tra le altre cose dell'attuale tecnico nerazzurro: “Simone ha sempre avuto una certa sensibilità ed è stato nello spogliatoio con dei grandi come Mihajlovic, Salas, Boksic e Simeone. Sicuramente sta dimostrando di avere delle capacità importanti. Poi però dopo un allenatore come Conte, in un momento del genere, la differenza la fa sempre la società. Sanno di aver preso un allenatore sì importante, ma che alle spalle ha solo quell’esperienza alla Lazio, per cui devono supportarlo”.