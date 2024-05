La dirigenza nerazzurra e l'entourage dell'attaccante argentino non hanno ancora trovato un accordo per il rinnovo

In casa Inter tiene banco la questione Lautaro Martinez: dirigenza ed entourage del capitano non hanno ancora trovato un accordo per il prolungamento del contratto, e tra i tifosi nerazzurri comincia a serpeggiare un po' di nervosismo.