Il milanista Rosso: “Inter sta molto bene ma nel calcio può succedere di tutto. Leao…”

"Si sente una grande tensione, il calcio è pazzesco e può succedere di tutto. L'Inter sta molto bene ma il calcio è bello per quello, ogni volta penso alla nostra Nazionale che vince l'Europeo e non si qualifica al Mondiale perché viene eliminata dalla Macedonia. Il calcio è bello per quello. La presenza di Leao mi fa sentire meglio ma sento tanto la partita. Spero che quei primi 10' non ci siano più nella nostra storia, poi abbiamo iniziato a macinare. Anche se stiamo soffrendo, un po' di speranze ce le abbiamo"