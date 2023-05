Inter-Milan, arriva anche il messaggio di Young: “In bocca al lupo, famiglia”

L'esterno inglese, 59 presenze e 7 gol in nerazzurro e uno scudetto vinto, ha voluto incitare la sua ex squadra

Sale l'attesa in vista della semifinale di ritorno di Champions League tra Inter e Milan, con i nerazzurri che partono dal successo per 0-2 ottenuto nella gara di andata. Tra i tanti messaggi di sostegno e incoraggiamento arrivati alla formazione di Inzaghi c'è anche quello di Ashley Young, esterno inglese oggi in forza all'Aston Villa, 59 presenze e 7 reti nella Milano interista e vincitore dello scudetto nella stagione 2020/21.