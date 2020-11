Inter, possibile rotazione a centrocampo per Conte: aumentano le chance di Gagliardini

Viglia di campionato per l’Inter di Antonio Conte, che domani pomeriggio affronta a Bergamo l’Atalanta. Secondo il Corriere dello Sport, il tecnico nerazzurro potrebbe presentare una rotazione a centrocampo:

“Se in difesa Skriniar è pronto a tornare titolare, una novità può esserci a metà campo dove Barella è certo del posto e Vidal è ritenuto tatticamente prezioso per l’equilibrio che dà alla squadra. Per la terza maglia testa a testa tra Brozovic e Gagliardini con quest’ultimo in rimonta“.