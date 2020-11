Skriniar, uomo giusto al momento giusto: in campo contro l’Atalanta, che duello con Zapata!

L’Inter di Antonio Conte, dopo il ko in Champions League contro il Real Madrid, si prepara per la prossima sfida di campionato: i nerazzurri saranno di scena domani sul campo dell’Atalanta. Secondo il Corriere dello Sport contro i bergamaschi una novità potrebbe essere il ritorno di Milan Skriniar, assente ormai da più di un mese:

“Tutto lascia credere, infatti, che domenica ci sarà il ritorno del centrale slovacco. Martedì era soltanto in panchina a Madrid: una scelta obbligata visto che solo sabato scorso era tornato negativo dopo 25 giorni di Covid. Tuttavia, con una settimana intera di allenamenti dovrebbe essere abile, arruolabile e, possibilmente, pronto per affrontare “a duello” un avversario come Zapata, che, abituato a partire dalla sinistra, agirà soprattutto nella sua zona. Considerando fisico e velocità, Skriniar ha il profilo giusto per provare a disinnescare il colombiano“.

UOMO GIUSTO AL MOMENTO GIUSTO – “La sensazione è che Skriniar torni al momento giusto. […] Skriniar è tutt’altro che il “braccetto” ideale di una difesa a 3, come si è visto l’anno scorso. Tuttavia, come già sottolineato, ha fisico e velocità, che nelle ultime settimane, là dietro, sono mancate. Chiaro che non possa appoggiare la manovra o addirittura proporsi sulla fascia, come D’Ambrosio, rimanendo più bloccato, però, potrà guardare meglio le spalle ad Hakimi“.