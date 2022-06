Rothen attacca Icardi e Paredes: “Ci vuole rispetto, fate finta di allenarvi e poi volete…”

La lista dei giocatori in partenza dal PSG è affollata. Ma non sarà semplice piazzare i giocatori non più desiderati. Tra questi ci sono anche Icardi e Paredes. I loro comportamenti hanno irritato profondamente Jérôme Rothen: "Smettetela di prenderci in giro. Guardatevi l'ombelico per due secondi, se riuscite ancora a farlo, perché per alcuni, dopo le vacanze è difficile, non lo vedono più. È un piccolo messaggio per Icardi e anche per Neymar. Dimostrare la loro professionalità. Dimostrare che rispettano il club, i tifosi, la stampa, i francesi".