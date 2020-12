GdS – Inter, ancora niente accordo Rovella-Genoa: a gennaio novità. Agoumé…

Da una parte Lucien Agoumé, dall’altra Nicolò Rovella. Come riferisce La Gazzetta dello Sport, il centrocampista francese di proprietà del club nerazzurro e in prestito allo Spezia scalpita e chiede più spazio.

Per quanto riguarda Rovella, invece, come raccontavamo nelle scorse settimane l’Inter – insieme alla Juventus – è interessata al centrocampista del Genoa e della Nazionale Under 21. La Rosea spiega che le big annusano l’affare, visto che il centrocampista milanese non ha ancora trovato l’accordo con il Grifone per rinnovare il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. E a gennaio potrebbero esserci novità.