Inter, Rovida e Nunziatini in prestito alla Carrarese: operazione in chiusura

Dopo essersi laureati campioni d'Italia Primavera, diversi calciatori dell'Inter si apprestano a disputare una stagione tra i professionisti: tra loro, secondo quanto scrive La Nazione, William Rovida e Francesco Nunziatini appaiono destinati alla Carrarese, club con cui i nerazzurri ha già concluso alcune operazioni riguardanti i giovani negli ultimi anni (come Grassini e Schirò). Per il portiere classe 2003 sarebbe la prima volta tra i "grandi", per il coetaneo centrocampista si tratterebbe di un ritorno in Serie C dopo l'esordio con il Livorno allenato da Dal Canto, tecnico che potrebbe ritrovare anche a Carrara.