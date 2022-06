Inter, Nunziatini verso la Serie C: trattativa in chiusura con la Carrarese

Un altro fresco campione d'Italia Primavera è pronto a lasciare l'Inter per andare a giocare tra i professionisti: parliamo di Francesco Nunziatini, centrocampista classe 2003, prelevato lo scorso anno dal Livorno (con cui aveva già collezionato numerose presenze in Serie C). Il giocatore, sotto contratto con i nerazzurri fino al 30 giugno 2024, potrebbe tornare in Toscana: secondo La Nazione, ci sarebbe una trattativa ben avviata con la Carrarese, che potrebbe chiudersi già nei prossimi giorni.