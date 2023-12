Ruben Sosa: “Inter, meriti soprattutto di Inzaghi. Manca però uno come me”

A chi allude?

«Al mister. Simone Inzaghi è un uomo molto intelligente e gioca sempre per vincere. Ha trasmesso la sua mentalità alla squadra che lo segue in tutto e per tutto. Lo ritengo un allenatore davvero molto preparato. L’avevo conosciuto ai tempi della Lazio e ci ho parlato qualche volta: già all’epoca mi aveva colpito ed ero sicuro che sarebbe arrivato a grandi livelli. Non mi sono sbagliato».

In campo invece il leader nerazzurro è Lautaro Martinez.

«Il Toro è cresciuto molto in questi anni, diventando uno dei migliori calciatori al mondo. Lautaro non è soltanto un bomber straordinario: oltre a segnare tanto, aiuta la squadra facendo un lavoro prezioso per i compagni. Ce ne sono pochi come lui».

Dietro la coppia Lautaro-Thuram le riserve fanno fatica. Serve una punta a gennaio?

«A me Sanchez piace. Il cileno al Marsiglia ha fatto benissimo e sono certo che riuscirà a dare il suo contribuito anche in nerazzurro nei prossimi mesi. Forse manca un’altra cosa davanti. Non c’è un fantasista. Uno che da fermo risolva le partite o calci molto bene le punizioni. Un Ruben Sosa? (Sorride, ndr). Comunque Dimarco ha un bel sinistro».

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Inter senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con FC Inter 1908 per scoprire tutte le news di giornata sui nerazzurri in campionato e in Europa.