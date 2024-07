Intervenuto ai microfoni di TMW, Rubinho, ex portiere, ha fatto alcune considerazioni sul prossimo campionato di Serie A, che prenderà il via il 17 agosto:

Si preannuncia una Serie A divertente, ci sono i presupposti per grandi partite. Ogni persona che arriva in un posto nuovo vuole farsi valere, questo è da intendersi sia per gli allenatori che per i calciatori.