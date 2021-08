Rüdiger: “Lukaku una bestia, è un grandissimo attaccante. In Italia…”

Intervenuto in conferenza stampa, il difensore del Chelsea ha parlato dell'imminente arrivo del belga

Antonio Rüdiger non vede l'ora di poter giocare insieme a Romelu Lukaku . Intervenuto in conferenza stampa, il difensore elogia l'attaccante pronto a tornare al Chelsea dopo due anni all'Inter. "Ovviamente vedete che tipo di struttura fisica abbia Lukaku, è una bestia. È molto forte, lo ha dimostrato in Italia negli ultimi due anni".

"Ha fatto molto bene, sia lì che in nazionale. È un bomber, per me è un grandissimo attaccante. Non posso parlare di uno che non è un giocatore del Chelsea. Ho già detto tutto su di lui. Vi ho parlato dei punti di forza, ho detto che è una punta di classe elevatissima. E ovviamente è uno che segna tanti gol. Non posso dire altro perché comunque non so niente".