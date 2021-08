Giovanni Storti: “Lukaku? Troppo deluso, mi sento distante. E’ come se dal trio…”

Non nasconde la sua delusione, Giovanni Storti, per la partenza dall'Inter di Romelu Lukaku: le parole del comico e tifoso nerazzurro

Non nasconde la sua delusione, Giovanni Storti, per la partenza dall'Inter di Romelu Lukaku. Il comico, grande tifoso nerazzurro, al Corriere della Sera ha usato parole molto nette per raccontare le sue sensazioni:

"Non saprei proprio che cosa dire. Va via un super-campione e io sono molto dispiaciuto. Non solo da tifoso, ma anche da persona che partecipa all’azionariato popolare. Guardiamo avanti? Boh. Come tifosi credevamo che stesse partendo un ciclo che sarebbe durato anni; e invece va via l’allenatore, parte Hakimi, perdiamo Lukaku... Io in questo momento sono talmente deluso che mi sento distante. Sarebbe come dire: siamo il trio Aldo, Giovanni e Giacomo, poi uno dei tre se ne va e arriva Peppiniello... Con tutto il rispetto: è un’altra cosa. Certo, si rimane affezionati, però lo si rimane anche di chi va in campo. Ricominciare tutto da capo è troppo faticoso".