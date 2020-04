Ag. Rugani: “Covid? Febbre due giorno dopo l’Inter. Le parole di Lukaku? Chi ha buon senso…”

Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, il procuratore del difensore di Daniele Rugani, Davide Torchia, ha parlato del suo assistito: “Daniele sta bene, dovrebbe finire in questi giorni la quarantena. Penso che dopo Pasqua sapremo se avrà il “via libera”, in termini pratici significa uscire da camera sua e poter muoversi più liberamente all’interno del J-Hotel dove si trova. Ha avuto 37.4 di febbre un paio di giorni dopo la partita con l’Inter, ma il giorno dopo era già pronto per allenarsi, poi non ha mai più avuto sintomi. Nella sfortuna c’è stata la fortuna di individuare subito il suo essere positivo asintomatico, così il contagio non si è diffuso. Daniele si è allenato il giorno dopo la partita con l’Inter, il giorno dopo ha avuto un po’ di febbre e quello successivo ancora ha fatto il tampone. Parole di Lukaku e van Dijk? Si dicono tante cose, lasciamo a tutti la loro interpretazione e lasciamo cadere, chi ha buon senso è giusto che lo metta“.

Sulla ripresa del campionato: “Qualche voce fuori dal coro è giusto che ci sia, non tutti hanno le stesse problematiche. Come sperano di riaprire le fabbriche, spera di farlo anche il calcio. Una previsione ottimista e concreta è ripartire a fine maggio“.