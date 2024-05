Enrico Ruggeri, noto cantante e grande tifoso dell'Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport a margine del Premio Gentleman di oggi a Milano. Queste le sue considerazioni sullo scudetto: "E' stata una cavalcata con due seratacce, in casa col Sassuolo e in Champions. Col 3-5-2 giocano centinaia di squadre, ma una squadra in cui fai il gol con cross del terzo di sinistra per il terzo di destra, non è cosa di tutti i giorni. Degli scudetti vinti dall'Inter, è stato quello più divertente.