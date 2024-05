Karl-Heinz Rummenigge, ai Globe Soccer Awards edizione europea che si stanno tenendo in Sardegna, è stato premiato da Branchini con il premio alla carriera. Dal palco l'ex giocatore nerazzurro ha detto: «Buonasera, innanzitutto vi ringrazio per il premio. Lavoro da 50 anni nel calcio, prima da giocatore e poi da dirigente del Bayern. Vorrei ringraziare innanzitutto la famiglia Bendoni, avete avuto molta pazienza, siete stati gentili con me e dopo 10 anni di attesa sono qui per questo premio. Grazie mille. E poi vorrei ringraziare il mio vecchio club. Questo è un posto bellissimo e qui 40 anni fa firmai con l'Inter e qui ho trascorso allora le vacanze con la mia famiglia. Ringrazio mia moglie e la mia famiglia. Non è stato facile sostenermi nella mia mania per il calcio, ma l'hanno fatto per mia fortuna e li ringrazio, specie mia moglie».