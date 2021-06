UFFICIALE – Rummenigge lascia il Bayern Monaco: “Me ne vado con orgoglio”

Karl-Heinz Rummenigge dice addio al Bayern Monaco. L'ex attaccante dell'Inter, infatti, lascerà la sua carica di amministratore delegato

"È il momento strategicamente più sensato e logico. E' la fine dell'anno finanziario e inizia una nuova stagione con una nuova squadra. Oliver Kahn come nuovo CEO dovrebbe essere responsabile della nuova stagione fin dall'inizio, anche nell'interesse delle persone coinvolte e quindi nell'interesse del futuro del Bayern. Ho detto due anni fa che stavamo pianificando una transizione prudente, e ora è finalmente in corso".

L'ex Inter ha poi concluso: "Arrivo a questo addio con soddisfazione e orgoglio. Questo era importante per me. Vorrei ringraziare tante persone che hanno incrociato il mio cammino al Bayern. Prima di tutto, naturalmente, con i miei colleghi membri del consiglio, con il presidente Herbert Hainer e con i nostri comitati, in particolare con il consiglio di sorveglianza, ovviamente. Ma anche per tutti i dipendenti dell'FC Bayern e, naturalmente, per i nostri fantastici tifosi. Spero che possano tornare presto a sostenere la nostra squadra allo stadio".