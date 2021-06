Inter, Lukaku non si tocca. Ma c’è un altro veto sul mercato: “Presto il rinnovo”

Romelu Lukaku è il perno dell'Inter del presente e del futuro, l'ultimo dei sacrificabili dell'estate. Ma non è il solo

Romelu Lukaku è il perno dell'Inter del presente e del futuro, l'ultimo dei sacrificabili nella prossima sessione di campagna acquisti. Ma non è il solo. Come riporta calciomercato.com, infatti, in Viale della Liberazione non intendono assolutamente fare a meno di Nicolò Barella, futuro capitano nerazzurro. Nonostante l'interesse di Barcellona, PSG, Manchester United e Real Madrid, l'Inter è pronta a iniziare la trattativa per il rinnovo del centrocampista: