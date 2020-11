GdS – Bayern-Alaba: addio a zero sicuro. Futuro all’Inter? Ecco la posizione dei nerazzurri

La storia d’amore tra il Bayern Monaco e David Alaba è destinata a concludersi al termine di questa stagione. L’austriaco, infatti, ha comunicato al club bavarese, come confermato dal ds Salihamidzic, di non voler rinnovare il contratto in scadenza a giugno. Si è molto parlato di un interesse dell’Inter nei confronti del calciatore ma, secondo quanto scritto da Alfredo Pedullà per la Gazzetta dello Sport, i nerazzurri al momento si sono fermati per questioni soprattutto economiche:

“Ingaggiarlo a parametro zero significherebbe partire da un ingaggio di 15 milioni più bonus, commissioni, eventuali e varie. La Juve ci ha pensato, l’Inter per ora si è fermata, i costi sono enormi e la concorrenza è quella solita tra big spagnole e big inglesi. Alaba sposta gli equilibri, non ci sono dubbi, ma nello stesso tempo svuota una cassaforte bella piena“, si legge.

(Fonte: la Gazzetta dello Sport)