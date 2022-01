Rush: “Lukaku ha capito la lezione. Inter-Liverpool? Due grandi, ma passerà…”

Le parole dell'ex calciatore: "Inter-Liverpool? Sono due grandi squadre dalla storia prestigiosa, ma oggi il Liverpool sta giocando davvero molto bene"

Intervistato in vista dell'ottavo di finale di Champions League tra Inter e Liverpool, Ian Rush, ex calciatore, ha parlato così del big match di febbraio: "Sono due grandi squadre dalla storia prestigiosa, ma oggi il Liverpool sta giocando davvero molto bene. Contro le italiane è sempre difficile fare gol, ma con quei tre là davanti i Reds possono sicuramente segnare e vincere passando il turno. Lukaku? Non convocarlo nella gara successiva al suo sfogo è stato giusto, il club viene prima di tutto il resto e non poteva esserci quindi decisione migliore. Sono convinto che Lukaku ne uscirà più forte, Romelu ha imparato la lezione. Bravo Tuchel, che ha gestito tutto alla perfezione".