Sabatini: “Arnautovic? E’ il piano A, ci ha dato la parola. Il problema…”

Le parole del ds del Bologna: "Siamo attaccati all'idea di Arnautovic, i tempi si allungano un po' e la cosa ci innervosisce"

Intervenuto ai microfoni di Nettuno Bologna Uno, Walter Sabatini, direttore sportivo del club rossoblu, ha dato un aggiornamento sulla trattativa per Marko Arnautovic: "Siamo attaccati all'idea di Arnautovic, i tempi si allungano un po' e la cosa ci innervosisce. Ci stiamo lavorando giorno e notte e anche ieri abbiamo cercato di limare la distanza con i cinesi. Il nostro piano A è Arnautovic e non lo cambiamo. Siamo affezionati a lui nonostante non sia ancora un nostro giocatore. Preoccupati di altri club? No, Marko ha dato la parola a me e a Sinisa. La sua scelta è Bologna. Il problema non è lui ma lo Shanghai che detiene il contratto del giocatore, ma risolveremo anche questo".